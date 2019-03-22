Косатки из «китовой тюрьмы» плывут в сторону Сахалина

Согласно данным со спутниковых меток, установленных на животных, выпущенных в Охотское море 27 августа, две косатки Харя и Форест отошли от места выпуска на 50 км и движутся в сторону Сахалина, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВНИРО.

Траектория их передвижения очень похожа на ту, по которой двигалась младшая самка косатки Александра из второго выпуска.

Белухи находятся в 25 км от мыса Перовского и движутся в противоположном от косаток направлении в сторону залива Александры.

Косатка Александра добралась до Шантарских островов, где сейчас находятся другие выпущенные из бухты Средняя животные. Она в 40 км от тройки косаток Зои, Тихона и Гайки, которые охотятся в районе Удской губы.

В рамках совместного мониторинга и обмена информации между ВНИРО и Коалицией "За свободу косаток и белух" Григорий Цидулко - член Совета по Морским Млекопитающим, сообщил, что во время работ по изучению гренландских китов в Шантарском море, им и другими членами Совета 20 августа была обнаружена меченая косатка, одна из выпущеных летом 2019 г. Она была встречена в заливе Константина. На момент встречи она находилась в группе с другими семью косатками и участвовала в охоте. На глазах у наблюдателей семья косаток поймала двух тюленей, которые были поделены между членами группы и съедены.

Анализ снимков, сделанных во время передержки косаток в б. Средняя и снятых в природе, позволяют определить меченую косатку как «Васильевна» - это самка, выпущенная в Охотское море в первой партии 27 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]