Выпуск оставшихся в "китовой тюрьме" белух будет проведен в три этапа
В связи с ухудшением погоды и вынужденным перерывом в погрузке животных, в план транспортировки белух внесены изменения.
Как сообщили в пресс-службе ВНИРО, изменения в план внесены с целью скорейшего выпуска уже загруженных на судно животных в естественные условия обитания, а также оптимизации общих сроков завершения операции.
Выпуск всех оставшихся белух будет проведен в три этапа. Минувшей ночью на первом этапе научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» с 19 животными на борту, не дожидаясь полной загрузки, отправилось в бухту Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника, где сегодня планируется выпуск белух в дикую природу.
Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на НИС «Зодиак», который затем отправится в бухту Успения.
После возвращения «Профессора Кагановского», ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска.
Вместе с тем сегодня в бухту Успения на специально арендованном судне направились независимые наблюдатели
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""Кагановский" ушёл в ночь, но мы не могли этого сделать - по правилам пограничного режима ночью переходы запрещены для маломерных судов, не оснащенных АИС. Наша команда выдвинулась утром. По данным с Маринтрафика, «Профессор Кагановский» уже в бухте Успения. Началась ли выгрузка нам не известно", - сообщили в пресс-службе коалиции обещственных организаций "Свободу косаткам и белухам".
Экологи надеются, что выпуск белух еще не начался, так как для их безопасности крайне важно производить выпуск при плюсовой температуре, а в бухте Успения минусовая температура сегодня продержится до 11 часов.
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Независимые эксперты требуют от ВНИРО и ТИНРО предоставить доказательства, что на борту «Кагановского» находятся все 19 белух. Для этого достаточно опубликовать фотографии и видео всех контейнеров с животными внутри и окрестностями бухты, чтобы любой человек мог подсчитать количество и видеть местоположение. Также экологи требуют опубликовать полное видео выпуска.
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Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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