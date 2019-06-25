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В бухте Успения с НИС "Профессор Кагановский" начался выпуск 19 белух в дикую природу

В бухте Успения с НИС "Профессор Кагановский" начался выпуск 19 белух в дикую природу

Фото: Коалиция «Свободу косаткам и белухам», Гринпис Россия

В бухте Успения с НИС "Профессор Кагановский" начался выпуск 19 белух в дикую природу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВНИРО. Судно с животными пришло туда сегодня, 8 ноября, рано утром.

Команда независимых наблюдателей от Коалиции "Свобода косаткам и белухам" и "Гринпис" подошла к месту выпуска белух в 11.45.

"Мы наблюдали выпуск этих животных не с самого начала. В настоящее время на Кагановском мы видим 3 белух, большая часть выпущена, мы продолжаем наблюдение", - сообщили в пресс-службе коалиции "Свобода косаткам и белухам".

При выпуске также присутствует судно Приморского погрануправления. Пограничники сообщили Коалиции, что несколько дней назад сотрудники Приморского Погрануправления специально посетили тюрьму и пересчитали всех белух - все 50 животных были на месте.
Погрануправление также сообщает, что браконьерских судов в районе выпуска и на прилегающих акваториях нет – пограничники проверили это заблаговременно.

Одновременно, наблюдатели коалиции "Свободу косаткам и белухам" сообщают, что в бухте Средняя началась погрузка следующей партии белух на судно ВНИРО "Зодиак". Погрузка идет быстро, на данную минуту загружено уже 11 белушат.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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