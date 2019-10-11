Освобожденные белухи успешно прошли адаптацию

Представители коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" подтверждают информацию об успешной адаптации выпущенных в приморской бухте Успения белухах из "китовой тюрьмы", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается на официальной странице коалиции в социальной сети "ВКонтакте", по результату опроса местных наблюдателей, белухи держатся группами и демонстрируют охотничье поведение.

"13-14 декабря наши представители провели мониторинг в районе места выпуска. Белух не видели, но поговорили с охранниками на нескольких базах побережья. Белух видят часто, всегда группами, (минимум по две особи, обычно большими скоплениями 6-12 особей). Серых (малышню) видят вместе с белыми (взрослыми). До сих пор не было найдено ни одной погибшей белухи", - говорится в записи.

Со слов очевидцев, белухи приходят в разные бухты, где проводят 2-3 дня, затем уходят. По мнению специалистов, поведение белух на одном из снятых недавно видео похоже на охоту. В попрошайничестве рыбы у людей морские млекопитающие также замечены не были.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]