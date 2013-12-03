Шесть граждан Северной Кореи выдворены из Приморья
Приморские судебные приставы препроводили до пункта пропуска через Государственную границу жителей Корейской Народной Демократической Республики, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, Фрунзенский районный суд назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.
Во исполнение решения суда судебные приставы доставили правонарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по г. Артему до железнодорожного пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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