Шесть граждан Северной Кореи выдворены из Приморья

Приморские судебные приставы препроводили до пункта пропуска через Государственную границу жителей Корейской Народной Демократической Республики, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, Фрунзенский районный суд назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.

Во исполнение решения суда судебные приставы доставили правонарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по г. Артему до железнодорожного пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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