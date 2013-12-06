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Корейских браконьеров выдворили из Приморья по указанию суда

Корейских браконьеров выдворили из Приморья по указанию суда

Фото: УФССП

Приморские судебные приставы препроводили до пункта пропуска через государственную границу рыбаков из Корейской Народной Демократической Республики, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на управление.

Суд признал восьмерых иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации), и назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по г. Артему и последующим принудительным выдворением за пределы РФ.

Во исполнение решения суда, судебные приставы доставили правонарушителей из ЦВСИГ до пункта пропуска ЖДПП Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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