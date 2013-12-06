Шесть иностранцев поплатились за нарушения в Приморье

Приморские судебные приставы препроводили до пункта пропуска через Государственную границу жителей Корейской Народной Демократической Республики, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации, сообщает "Вести: Приморье".

Фрунзенский районный суд признал шестерых иностранцев виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации, и назначил каждому из них наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы РФ, отметили в пресс-службе УФССП России по ПК.

Во исполнение решения суда судебные приставы доставили правонарушителей из Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по г. Артему до железнодорожного пункта пропуска Хасан и передали сотрудникам пограничного УФСБ России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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