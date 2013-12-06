Почти 50 граждан из четырех стран выдворили с территории края





49 нарушителей миграционного законодательства принудительно покинули Приморье, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе УФССП.

С начала года судебные приставы Приморского края препроводили до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 49 нелегальных мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, КНР и КНДР.

Судебные решения об административном выдворении исполнены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. После прохождения пограничного контроля и оформления всех процессуальных документов, правонарушители покинули территорию Российской Федерации. В течение пяти лет въезд в Россию для данных иностранцев будет закрыт.

В основном причиной принудительного выдворения является нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена статьей 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) или уклонение от исполнения решения суда о контролируемом самостоятельном выезде из Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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