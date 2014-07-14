Жители Арсеньева устроили новогодний таневальный флешмоб (фото)
«Танцуй! Поздравляй! Зажигай!» — в новогоднем флешмобе на главной площади Арсеньева приняли участие жители города, — сообщили «Вестям: Приморье» в «Акула-медиа».
По условиям флешмоба танец нужно было выучить заранее по видео. А можно было и импровизировать, повторяя танцевальные движения за выступающими на сцене. Что и делали десятки юных и взрослых арсеньевцев, собравшихся на Комсомольской площади.
Некоторые, помимо танцев, даже пытались повторить движения жонглёров из Детской школы циркового искусства.
Ещё издалека, по характерным красным колпачкам участников было понятно, что тематика флешмоба — новогодняя.
А когда на сцену вышел главный герой праздника — Дед Мороз, то тут же вокруг ёлки образовался многолюдный хоровод.
Праздник для жителей Арсеньева организовали педагоги и старшие воспитанники Центра внешкольной работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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