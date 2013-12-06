Работу угольного порта «Вера» проверили надзорные органы





Соблюдение экологических норм работы угольного терминала «Порт «Вера» в Шкотовском районе Приморья внепланово проверили прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования вплоть до приостановки деятельности компании. Вопрос экологии в крае находится на особом контроле, заявил Губернатор Олег Кожемяко.

Поводом для внеочередной проверки послужили обращения приморцев и появившаяся в интернете информация об угольной пыли вблизи порта. В ходе системного мониторинга установлены факты возможного пыления при перевалке угля в порту Вера.

По словам и.о. Находкинского транспортного прокурора Ивана Ковалева, в ходе проверки отобраны пробы воздуха и воды в районе угольного терминала.

«Привлечена специализированная лаборатория для контроля и фиксации проб воздуха на предмет выявления предельно допустимых концентраций. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении компании – стивидора», – пояснил Иван Ковалев.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, администрация региона занимает жесткую позицию в отношении компаний, не соблюдающих экологические нормы при перегрузке угля. По его словам, поручение Президента РФ Владимира Путина – минимизировать выброс угольной пыли и перейти на высокотехнологичное производство – едино для всех.

«Ситуация с угольной пылью находится на контроле и все поручения Президента о переходе стивидорных компаний в 2020 году на экологически безопасную перегрузку угля будут выполнены. Мы уважаем и поддерживаем бизнес, но он не должен строиться на нарушениях, наносить вред здоровью людей. И на жалобы приморцев на нарушения экологических норм мы будем реагировать. А работу предприятий, которые не выполняют поручения главы государства, не соблюдают природоохранные нормы, – приостанавливать. Такая практика в крае уже наработана», – заявил Олег Кожемяко.

Напомним, что в начале декабря была приостановлена деятельность компании «Порт Восточные ворота – Приморский завод» в Находке до устранения всех нарушений экологических норм.

Как подчеркнул директор краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Степаненко, в настоящее время стивидорные компании региона выполняют план по модернизации своих производств – устанавливают снегогенераторные пушки, закрытые вагоноопрокидываетели и транспортерные линии, очистные сооружения для сточных вод. Всего уже выполнено мероприятий более чем на 2 миллиарда рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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