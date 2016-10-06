«Проламывают черепушки и лакомятся мозгом»: в приморском зоопарке раскрыли глаза на синиц





Шокирующие сведения из жизни желтогрудой птички, знакомой каждому ребенку с детства, рассказали сотрудники владивостокского зоопарка, — передают «Вести: Приморье».

Необычные факты об обычной, казалось бы, птице, опубликовали в соцсетях сотрудники зоопарка в Садгороде.

«Большая синица, она же просто большак. Принадлежит к отряду воробьинообразных, семейству синицевых, роду синиц и виду больших синиц. Включает в себя 15 подвидов. Отличается эта птичка своим ярким "эпатажным" нарядом: желтая грудка со своеобразным серым или черным галстуком», — описали птицу специалисты.



Также они рассказали, что птицы создают моногамные пары, которые держатся вместе несколько лет. Период размножения с начала января по сентябрь, но, как отмечают орнитологи, из-за глобального потепления, может начаться и раньше.

За сезон делают 2 кладки яиц 5-12 шт. Самка высиживает яйца 12-15 дней, а самец все это время работает за двоих и добывает пищу, кормит партнершу.



Рацион синиц разнообразный и зависит от сезона. В период размножения основа питания — разные беспозвоночные, жуки, букашки, тля, даже не против перекусить пчелами (жало умело удаляют перед поеданием).



«А теперь о самом интересном. Большие синицы - безжалостные хищники! Убивают с одной целью - полакомиться мозгом жертвы! Серьезно, это единственное, что они выклевывают у своей добычи. Жертвами, обычно, становятся другие птицы или грызуны меньшего размера. Могут напасть на слабую особь своего вида. Убивают путем проламывания черепушки объекта, ибо клюв у синиц очень толстый и подходит для этих целей», — рассказали в зоопарке.



Также в сообщении указывается, что особенно синицы любят нетопырей-карликов (летучая мышь), на которых специально охотятся, пока те отходят от спячки.



«Орнитологи отмечают, что с каждым годом кровожадность синиц только растет, а полного списка их жертв не знает никто! Вы не пугайтесь так, а лучше после прочтения вывесите за окном кусочек сала — только не соленого. Сделав это, вы спасете жизнь одной птицы!», — на позитивной ноте завершили свое сообщение авторы блога.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]