Юрий Трутнев: работу по развитию рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке надо продолжать

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в г. Москве заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dfo.gov.ru.

На заседании были подведены итоги программы инвестиционных квот и результаты крабовых аукционов, был рассмотрен механизм экономического стимулирования инвесторов при размещении заказов на дальневосточных верфях, обсуждалось развитие портовой инфраструктуры.

«Рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходится на Дальний Восток, а, если взять во внимание Арктику, которая тоже относится к ведению Минвостокразвития России, то это уже 82%. Правительством РФ разработаны и реализуются меры поддержки программы инвестиционных квот, проводятся крабовые аукционы», – сообщил Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, эффективной мерой поддержки стал механизм инвестиционных квот, в рамках которого дальневосточными инвесторами реализуется 32 проекта на сумму порядка 108 млрд рублей.

Также на заседании обсуждалась необходимость внесения изменений в законодательство в целях закрепления четкого определения процента общего допустимого улова, распределяемого применительно к инвестиционной квоте (20%).

Для Дальнего Востока предложено увеличить срок строительства краболовных судов в рамках программы инвестиционных квот с 5 до 7 лет. «Для многих предприятий на Дальнем Востоке строительство краболовов - совсем новая деятельность, а состояние предприятий не такое блестящее, поэтому нас попросили продлить программу строительства судов на два года. Данное предложение было поддержано», – пояснил Юрий Трутнев.

Рассматривался механизм экономического стимулирования рыбохозяйственных организаций, ставших победителями «крабовых аукционов», при размещении заказов на приобретение краболовных судов на дальневосточных верфях. Предполагается, что субсидирование затрат инвесторов может достигать до 20%. Такую инициативу поддержал Владимир Путин.

Как уточнил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, дальневосточные верфи – ПАО «Находкинский судоремонтный завод», АО «Хабаровский судостроительный завод», АО «Восточная верфь» – заявили, что вступили в переговорный процесс с потенциальными заказчиками краболовных судов и готовы в период до 2024 года построить не менее 16 единиц таких судов. Первое судно может быть передано заказчику не раннее 2022 года.

Обсуждался вопрос сокращения сроков предоставления лицензии для поставок крабов на экспорт в живом виде, выдаваемой Минпромторгом России. Отмечалось, что процедура согласования заявления на получение лицензии Минпромторга России на экспорт живого краба по сути носит формальный характер (для экспорта мороженой крабовой продукции лицензии и вовсе не требуется).

Юрий Трутнев дал поручение Минпромторгу России проработать вопрос сокращения сроков и упрощения механизма предоставления лицензии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]