Лишение свободы и миллионный штраф: должностное лицо согласилось на преступление

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщает "Вести: Приморье".

В судебном заседании установили, в сентябре 2018 года фигурант получил от своего знакомого сведения о возбуждении в отношении него исполнительного производства.

В целях незаконного обогащения он обратился к заместителю старшего судебного пристава ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП РФ по ПК с предложением об окончании исполнительного производства в отношении своего знакомого якобы по причине невозможности установления местонахождения должника и его имущества, отметили в пресс-службе ведомства.

Должностное лицо согласилось на совершение указанных заведомо незаконных действий за взятку в размере 100 тыс. рублей.

Одновременно фигурант, используя указанную мошенническую схему, решил «заработать» на должнике, сообщив последнему заведомо недостоверные сведения о необходимости передать 180 тыс. рублей сотрудникам подразделения судебных приставов за окончание исполнительного производства.

Должник, действуя под контролем сотрудников УФСБ России по Приморскому краю, передавал взятку частями в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Злоумышленник вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы рублей условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 1 млн 400 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в отношении судебного пристава судом рассматривается уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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