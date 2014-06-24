Власти Приморья подбирают инвесторов для строительства автодороги к портам Зарубино и Славянка





Всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между Приморьем и провинциями Китая обсудил Губернатор края Олега Кожемяко и специальный представитель по Евроазиатским делам Правительства КНР Ли Хуэй, - сообщают "Вести: Приморье" по информации АПК.

Губернатор выразил необходимость использования транспортных коридоров – «Приморье-1» и «Приморье-2», которые проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морскими портами Приморья.

«На предыдущих встречах с представителями КНР мы договаривались о том, что будем разрабатывать механизмы и дорожную карту по привлечению инвесторов. Это необходимо для создания дорожной инфраструктуры, строительства автомобильной дороги, которые позволили бы вывести в наши порты в Зарубино и Славянке часть грузов и переправлять их на юг Китая из ближайших к нам провинций. Мы, со своей стороны, подбираем группу инвесторов, готовых вложиться в эти проекты, некоторые организации уже высказали свою заинтересованность. Хотелось бы ускорить этот процесс, направление это согласовано с руководством страны и в целом поддерживается, можно переходить уже к практическим шагам», – обозначил он.

Набирает обороты и развитие туристской отрасли. Китай по-прежнему остается лидером по въездному турпотоку – за три квартала этого года общее количество прибывших составило 382,4 тысячи. И, по мнению Олега Кожемяко, сегодня важно обеспечить туристам с обеих сторон доступное транспортное сообщение по различным направлениям.

«Ранее работали поезда, которые ходили по маршруту Гродеково–Суйфэньхэ–Гродеково, сейчас перевозки осуществляет только китайская сторона. Считаем важным запуск поезда и с российской стороны. Вы могли бы тоже содействовать в решении этого вопроса», – обратился Губернатор к Ли Хуэю.

Еще одно предложение – об открытии новых авиамаршрутов. Глава Приморья предложил расширить сеть компаний, осуществляющих перевозки путешественников из Китая в Россию и обратно.

Специальный представитель по Евроазиатским делам Правительства КНР Ли Хуэй отметил, что китайская сторона готова рассмотреть и поддержать все предложенные инициативы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]