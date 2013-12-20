Бандитскую группировку подростков из Артема осудят по многочисленным статьям





Самоуправство, разбой, кража и грабеж — статьи, по которым обвиняются подростки из Артема, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении группы несовершеннолетних.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, летом 2019 года в городе Артеме группа 16-летних подростков подкарауливала граждан с целью завладения их имуществом. Злоумышленники избивали потерпевших, а после этого похищали ценности и деньги.

Так, обвиняемые совершили нападение на мужчину у дома на улице Лазо. Потерпевший был жестоко избит, ему причинен тяжкий вред здоровью, однако, налетчикам не удалось похитить его денежные средства, поскольку их спугнул шум входной двери и они скрылись.

Кроме того, в те же сутки на улице Кирова обвиняемые напали на другого мужчину и после нанесения серии ударов руками и ногами по различным частям тела похитили у него ценные вещи в сумме 35 тысяч рублей и пытались похитить золотые изделия на сумму свыше 25 тысяч рублей. Также, один из обвиняемых открыто похитил сотовый телефон у мужчины на улице Кирова, а другие группой лиц совершили две кражи велосипедов.

Помимо этого, в мае один из обвиняемых с целью сокрытия другого преступления, разбил стекло в автомобиле и самовольно забрал видеорегистратор и выкинул.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru