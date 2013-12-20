Дело о разбойном нападении на пенсионерку в Приморье направлено в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 25-и и 36-и лет, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Напомним, 17 апреля 2020 года обвиняемые, которым в тот день не хватало денег на приобретение спиртных напитков, увидели на территории рынка в городе Артеме женщину преклонного возраста и хрупкого телосложения, которая покупала продукты питания. Обвиняемые проследили за ней до места ее проживания и, выбрав удобный момент, напали на нее в подъезде дома по улице Ленина в городе Артеме. Фигурантки сильно толкнули 82-летнюю женщину на бетонный пол подъезда, придавили руками и угрожали физической расправой. Потерпевшая почувствовала сильную физическую боль и стала задыхаться. В этот момент обвиняемые похитили у нее сотовый телефон и деньги, причинив ущерб на общую сумму 4,5 тысячи рублей. Деньги они потратили на приобретение спиртного.
Как отметили в СК РФ по Приморскому краю, потерпевшая является ветераном труда и членом Общероссийской общественной организации «Дети войны» - в годы войны она находилась в оккупации.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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