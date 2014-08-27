Максим Галкин назвал Уссурийск «запущенным городом»

Очередное признание Уссурийска в качестве самого "не самого" города страны. На этот раз Максим Галкин признал приморский город запущенным, - передают "Вести: Приморье".

«Был ли регион, в котором ты вообще не понял, как люди живут?», — задала вопрос ведущая программы «А поговрить?» Ирина Шихман МАксиму Галкину.

«Я регулярно приезжал на Дальний Восток, всегда выступал там. Прекрасный город Уссурийск, с потрясающими жителями, но, конечно, тоже, что касается строительства, дорогу — ну, очень, очень все отстает город. Там не проводятся саммиты. Это не порт. И поэтому он… он запущен», — привел в пример Максим Галкин приморский город.

«Как не порт? А как наводнение, так наш автовокзал моментом превращается в морвокзал. Вот вам и порт!» — тут же начали шутить в соцсетях.

«Галкин просто не знает, что в Уссурийске есть корабли и с них даже голосуют», — поддержал шутку другой уссуриец.

Некоторые комментаторы паблика уссурийского блогера Марка Чернослива, где был опубликован отрывок из программы, принялись защищать родной город:

«При чём тут саммиты, во Владивостоке они проходят, а дороги совершенно убитые много лет», — отметила подписчица.

«Расположение у Уссурийска хорошее, удобное для жизни. Тайга, море, Владивосток, Китай, Япония рядом. Сам город среди сопок, такое уютное гнездышко. Все в шаговой доступности. Без пробок. Свои два театра и до Владивостокских час езды. В каждой семье есть машина. Проблемы есть в каждом городе России. Хозяина надо хорошего городу», — поддержала Уссурийск его жительница.

«Да так можно про любой город сказать», — справедливо заметил другой подписчик.

Комментаторы тут же назвали и виновных в текущем положении дел:

«Наш город был прекрасен, когда была работа у людей, когда занимались автобизнесом, когда нормально функционировали китайский рынок и авторынок. , когда работали предприятия, заводы в полную силу.... пока Вы-Москвичи , не вмешались».

Впрочем, большинство все же согласилось с мнением мужа Аллы Пугачевой:

«Сначала Варламов, теперь Галкин. Может пора что-то делать с городом?», — задал резонный вопрос житель Уссурийска.

Напомним, про плохие условия жизни в Уссурийске за последние месяцы высказалась еще одна звезда рунета: блогер Варламов назвал второй по величине город Приморья городом пустоты и тлена.

Кроме того, в недавнем исследовании Уссурийск занял последнее место в рейтинге самых комфортных городов России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]