Приморский Уссурийск занял последнее место в рейтинге самых комфортных городов России
Специалисты института территориального развития «Урбаника» представили результаты исследования и назвали самые комфортные для жизни города России, сообщает "Вести: Приморье", со ссылкой на Lenta.ru.
Урбанисты изучали 100 городов страны и последнее почетное место занял приморский Уссурийск. Среди критериев, на которые обращали внимание исследователи, величина зарплат и уровень жизни, благоустроенность городской среды, стоимость коммунальных услуг, экологическая безопасность и обеспеченность жильем и др.
Самыми комфортнымы городами страны эксперты призназнали Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. Удивительно, но столица России - Москва, заняла в этом рейтинге лишь 52 место.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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