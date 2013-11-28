Приморский Уссурийск занял последнее место в рейтинге самых комфортных городов России

Специалисты института территориального развития «Урбаника» представили результаты исследования и назвали самые комфортные для жизни города России, сообщает "Вести: Приморье", со ссылкой на Lenta.ru.

Урбанисты изучали 100 городов страны и последнее почетное место занял приморский Уссурийск. Среди критериев, на которые обращали внимание исследователи, величина зарплат и уровень жизни, благоустроенность городской среды, стоимость коммунальных услуг, экологическая безопасность и обеспеченность жильем и др.

Самыми комфортнымы городами страны эксперты призназнали Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. Удивительно, но столица России - Москва, заняла в этом рейтинге лишь 52 место.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]