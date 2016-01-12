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Уссурийцы не согласны быть «дном» рейтинга комфортности городов

Уссурийцы не согласны быть «дном» рейтинга комфортности городов

Фото: Твиттер Мария Богданова


Пресс-служба направила официальный запрос в Урбанистику, чтобы понять, почему Уссурийск оказался на последнем месте в списке комфортности городов и как производилась оценка с последующим распределением в рейтинге, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на радио «КП».

Руководитель пресс службы администрации Уссурийска Ольга Тесленко не согласна с позицией рейтинга. По ее мнению, город отвечает всем критериям комфортной жизни. Она сообщила, что по многим перечисленным категориям нормативы в Уссурийске «превышены минимум на треть».

Так, например, цитирует слова  Тесленко радио «Комсомольская правда», обеспеченность торговыми площадями в Уссурийске составляет 133% от установленного норматива. Если говорить про жилье, то в Уссурийске оно является одним из самых дешевых в Приморском крае и возводится очень хорошими темпами.

Ольга Тесленко отметила, что не понимает, откуда в исследовании взялись цифры, которые не соответствуют действительности.

«Люди к нам приезжают каждый год, и население увеличивается на 2,5%. У нас никогда не бывает пробок, каждый год мы строим по парку», — уточнила она.

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что  Уссурийск занял последнее место в рейтинге самых комфортных городов России. Урбанисты объяснили свою позицию невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешевым жильем, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность.

 Уссурийску вообще не везет: не так давно блогер Варламов назвал Уссурийск городом тлена, пустоты и депрессии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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