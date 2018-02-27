Блогер Варламов назвал Уссурийск городом тлена, пустоты и депрессии

Видеоблогер в инвалидном кресле Александр Горбунов, известный под псевдонимом Сталингулаг, пригласил Илью Варламова «прокатиться» и поговорить. В ходе беседы блогер вспомнил о своем визите в Уссурийск, — сообщают «Вести: Приморье».

Александр Горбунов в своем интервью поинтересовался у Ильи Варламова, почему люди так рьяно защищают свои города в ответ на разгромную критику от блгера-путешественника.

В ответе на вопрос Варламов вспомнил свой визит в Уссурийск в апреле 2018 года как наиболее показательную реакцию. «Чем хуже город, тем активнее его жители защищают. Когда я приехал в Уссурийск — а Уссурийск, чтоб ты понимал, это просто жесть. Ну, кажется, Уссурийск, это как-то так красиво, что-то там должно быть. Уссурийский тигр! На самом деле там тлен, пустота, депрессия и нет вообще ничего».

Медиа-персона повторила свои прошлые высказывания о рекомендованной ему «самой лучшей гостинице» Уссурийска, которая на деле оказалась, перефразируя ненормативную лексику, борделем.

Высказывания сопровождались видеорядом помоек, строек, покосившихся домов частного сектора и прочих подобных фотографий, сделанных блогером в той поездке.

После этого высказывания Александр Горбунов закономерно поинтересовался: «С чем связана такая враждебность критики? С тем, что у нас люди живут разобщенно и когда ты приезжаешь к ним из Москвы, они воспринимают тебя как иностранца?»

Блогер признался, что Уссурийск запомнился ему, как город «который бомбануло» так, как не случалось ни с каким другим. Он рассказал Александру о том, как уссурийцы в одном из интернет-пабликов написали несколько тысяч оскорбительных комментариев в его адрес.

«Я даже делал инфографику, как они меня обзывали. Выдумали какие-то слова. Конечно, они меня там обматерили», — поделился воспоминаниями блогер.

Далее Варламов привел в пример Казань – «прикольный город», жители которого после отзыва предъявили претензию в том, что его «купили», поскольку в Казани очень много недостатков, которые он не заметил.

Из этого блогер сделал вывод: Чем лучше город, тем более критично к нему относятся жители, что в принципе логично. Когда люди требовательны к среде, к своим чиновникам, есть порядок».

А когда жители со всем смирилисьи убедили себя в том, что все нормально, вот тогда и живут в неблагополучных условиях, — заключил Варламов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]