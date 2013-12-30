Уссурийск побеждает: в соцсетях разгорелся спор, чья новогодняя площадь круче





В одном из пабликов Владивостока опубликовали фотографии ледового городка в Уссурийске с предположением, что краевой центр проигрывает соседу, — передают «Вести: Приморье».

«Мне кажется или площадь в Уссурийске украсили круче, чем у нас? А ёлочка посмотрите какая у них 😍», — написала автор блога ННовый Владивосток Анастасия.

Подписчики практически в один голос поддержали это мнение.

— Уссур всегда лучше украшают👍👍👍

— В Уссурийске всегда красивая ёлка и городок хороший!

— Нет не кажется.... Я уверена в этом.....🤔

— Даёшь Уссурийск -столица Дальнего Востока😛😛😛🥳🥳🥳

— В Уссурийске из года в год украшают площадь для людей, фигуры изо льда всегда, ёлочка украшенная шарами, а не «коврами»...Приезжаешь туда и душа поёт!

— Не первый год так 🤷🏻‍♀️ Опять поедем с детьми в Уссурийск из Владика, погулять на площади.

— Жители Уссурийска судя по убранству очень любят свой город.

— Как не в России)

Из почти 300 комментариев нашлись и несколько патриотических:

— Вам что не сделай, у соседа всегда слаще и лучше. Сами-то что сделали? Только ломать умеете.

— Все у нас красиво 🔥даже снег пытаются сделать, чтобы было настроение праздника! Красота в глазу Смотрящего! Какая разница что сколько стоит -по факту не вы же платите всю сумму. Понятно там наши налоги. Но сравнивать постоянно у кого лучше -не видеть красоту у нас! Везде будет лучше, так и езжайте туда. Что негатив лить который ничего не изменит.

— Вам что ни сделай - раскритикуете и сломаете, а в Уссурийске поди адекватные люди живут)

— В чужом саду, всегда яблоки слаще 😉





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]