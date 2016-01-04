«Осталось 4 дня»: В Москве переживают за увиденное в Уссурийске
В Сети появилась информация о том, что в Уссурийске заканчиваются приготовления к Новому году. Горожане с нетерпением ждут открытия ледового городка на центральной площади, сообщают «Вести:Приморье».
Однако в пабликах выражают опасение, что вся красота, которую старательно возводили к празднику, будет очень быстро сломана и испорчена вандалами.
Отмечается, что ледовый городок откроется уже через 4 дня.
«Уважаемые дикари, просьба покинуть город Уссурийск до окончания Новогодних Праздников, дабы не разрушить эту красоту. Спасибо».
«Надо посетить, пока не сломали».
«Сижу в Москве и очень переживаю за сохранность».
«Как вам повезло жилели уссурийска, такую красоту для вас сделали».
«Упаси Бог его от вандалов нечистых».
«Красиво)) но естестаннно, все переломают еще до нового года».
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