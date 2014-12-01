В структуре администрации Уссурийска произошли серьезные изменения





В связи с увеличением объемов исполнения государственных и региональных программ в сфере жилищной политики, благоустройства, экологии, дорожного хозяйства появилась необходимость перераспределить обязанности между заместителями главы, — передают «Вести: Приморье».

По сообщению пресс-службы администрации Уссурийского городского округа, с декабря 2019 года в структуре администрации Уссурийского городского округа произошли изменения.

Так, первый заместитель главы администрации Сергей Ефремов теперь отвечает за вопросы жизнеобеспечения, включая проектирование и строительство гидрозащитных сооружений.

Заместитель главы администрации Михаил Павлюк, который ранее отвечал за все жизнеобеспечение округа, теперь сосредоточится на вопросах жилищной сферы. Управление закупок, которое ранее курировал первый заместитель Сергей Ефремов, переподчинено другому первому заместителю, Елене Шелкопляс.

Ефремов будет курировать градостроительную деятельность и вопросы, касающиеся земельных и имущественных отношений в Уссурийском городском округе.

Также заместителем главы по вопросам имущественных отношений и градостроительства назначен Игорь Коус. Он будет курировать градостроительную деятельность и вопросы, касающиеся земельных и имущественных отношений в Уссурийском городском округе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]