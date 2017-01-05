В Приморье микроавтобус с тремя рыбаками ушел под лед
В Спасском районе трое мужчин провалились под лед вместе с автомобилем, на котором они выехали на рыбалку, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС.
24 декабря в 21.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе села Степное в Спасском районе Приморья на канале рисовых чеков провалился под лёд автомобиль.
В транспортном средстве находились трое мужчин 1996, 1976 и 2002 года рождения — жители Спасска-Дальнего. Из машины мужчины выбрались самостоятельно, но они были легко одеты и не смогли точно указать своё место положения.
К приблизительному району поиску были незамедлительно направлены спасатели Спасского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
Спустя несколько часов спасатели обнаружили пострадавших по разведённому костру. Далее спасённых согрели, напоили горячим чаем, оказали первую помощь и доставили в Центральную городскую больницу.
К поисковым работам привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает об ответственности, предусмотренной статьёй 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ за выход на лёд в период запрета и выезд на лёд вне санкционированных ледовых переправ:
- Выезд на лёд автотранспорта влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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