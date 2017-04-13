По одной схеме совершала преступления жительница Артема
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило заявление жителя краевого центра о том, что женщина не возвращает фототехнику, взятую у него в аренду, сообщает "Вести: Приморье".
Установлено, что женщина взяла в аренду фототехнику, внесла оплату за определенное количество дней, а после перестала выходить на связь.
Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 37-летнюю жительницу города Артема. В отделе полиции задержанная дала признательные показания. Установлена причастность гражданки к еще одному преступлению, совершенному по аналогичной схеме. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 (Присвоение или растрата, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время подозреваемую проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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