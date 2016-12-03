Музей имени Арсеньева сменил название и получил федеральный статус

Приморский музей имени Арсеньева сменил название на «Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» и получил федеральный статус. В наступающем году произойдет слияние музея с Владивостокской крепостью.

Об идее превратить Владивостокскую крепость в музей-заповедник Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал главе государства в ноябре 2018 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. И, конечно, это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами», – отметил он.

Владимир Путин оценил это предложение и в октябре текущего года дал соответствующие распоряжения.

Отмечено, что на базе музея-заповедника будут формировать экскурсии на форты, а с 2020 года планируется превратить их в объекты туристического, экскурсионного показа.

Как отмечал ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко, федеральный статус музеев позволит в полной мере раскрыть туристический потенциал Владивостока.

«Дальний Восток очень многообразен и у каждой его территории своя неповторимая история. По сути, наиболее динамичной история древних культур была как раз в Приморье. Это и период Бохайского государства, и Золотой век империи Чжурчжэней, и яркие археологические раскопки. Наша задача – не потерять великое наследие, а, наоборот, показывать его местным жителям и туристам», – заявил он.

Справочно. Приморский государственный музей был основан в 1884 году. Он носит имя Владимира Арсеньева – офицера, путешественника, писателя, ученого. За 30 лет, прожитых на Дальнем Востоке, Арсеньев провел 12 крупных экспедиций, открыл более 200 археологических памятников и собрал обширные коллекции, пополнившие музейное собрание.

В экспозициях и хранилищах музея – около 600 тысяч экспонатов. Здесь представлена древняя, средневековая и современная история Приморья. С 2016 года реализуется проект «Коллекционируя Россию», благодаря которому жители и гости края могут познакомиться с наиболее интересными экспонатами различных музеев страны. В 2018 году подписано соглашение о сотрудничестве с Музеями московского Кремля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]