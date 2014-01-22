В жутких условиях проживает семья с детьми-инвалидами из Арсеньева

Прокурор г. Арсеньева в судебном порядке добивается восстановления жилищных прав детей-инвалидов. Прокуратура города Арсеньева провела проверку по обращению матери детей-инвалидов о нарушении их жилищных прав, сообщает "Вести: Приморье".

Установлено, что администрацией Арсеньевского городского округа принято решение о предоставлении на состав семьи из 3 человек, включая одного из ее детей-инвалидов, жилого помещения по договору социального найма общей площадью 36,1 кв.м.

Вместе с тем, при предоставлении данного жилого помещения органом местного самоуправления не учтены положения Жилищного кодекса РФ, муниципального правового акта об установлении нормы предоставления жилых помещений, а также тот факт, что гражданка имеет двух детей-инвалидов, все они являются членами одной семьи, их раздельное проживание невозможно, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

Кроме того, по своему техническому и санитарному состоянию квартира не отвечала нормативным требованиям (в предоставленном жилом помещении обнаружены следы присутствия грызунов, протекание батареи в комнате, сквозное отверстие в полу между туалетом и коридором, наличие грибка на трубах в ванной комнате и на кухне, неисправная сантехника и др.).

В этой связи прокурором города в Арсеньевский городской суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию городского округа обязанности предоставить указанной семье вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, пригодное для проживания ребенка-инвалида, отвечающее санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, площадью не менее 45 кв.м.

Решением Арсеньевского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда решение Арсеньевского городского суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба администрации Арсеньевского городского округа - без удовлетворения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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