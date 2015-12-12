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Во Владивостоке разыскивают поджигателя грузового авто

Во Владивостоке разыскивают поджигателя грузового авто

Фото: Vl.ru

В ночь на среду, 25 декабря, возле дома на Вострецова загорелся грузовой автомобиль. Поджигатель успел скрыться с места происшествия до приезда полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, накануне владелец Mitsubishi Fuso Canter припарковал машину недалеко от Вострецова, 6а и ушел. Около 4 часов ночи неизвестный злоумышленник облил машину горючей жидкостью, поджег ее и скрылся во дворах.

Автомобиль получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Ущерб от действий преступника составил более миллиона рублей.

Всех, кто мог видеть подозреваемого или может помочь установить его личность, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам: 02 (для мобильных 020), 8 (904) 628 47 39 или 8 (914) 704 47 42. Анонимность гарантируется.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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