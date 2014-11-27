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Администрация Владивостока просит жителей сообщать о несанкционированных сбросах мусора

Администрация Владивостока просит жителей сообщать о несанкционированных сбросах мусора

Фото: Администрация г. Владивостока

За год во Владивостоке муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» было убрано 169 несанкционированных свалок, вывезено более 12,5 тысяч кубометров мусора.

Как сообщили в мэрии, люди, не желающие платить за вывоз и утилизацию, выбрасывают бытовой мусор, старые автопокрышки, строительные отходы и старую мебель в тех местах, где это запрещено. Свалки мусора нередко вырастают во Владивостоке на пустырях, в лесополосе, вблизи частного сектора и даже на прибрежных территориях.

Нередко в краевом центре недобросовестные граждане выбрасывают мусор целыми грузовиками. Администрация Владивостока просит горожан, которые стали свидетелями сброса мусора в неустановленных местах, сообщать об этом. Чтобы привлечь к административной ответственности нарушителей и оштрафовать их, необходимо зафиксировать факт правонарушения на фото или видео и направить сообщение в мэрию. Важно, чтобы госномер автомобиля, с которого производится сброс мусора, был читаем.

Направить обращение можно через интернет-приёмную или любым другим удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель - оштрафован.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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