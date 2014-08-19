Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в «газель»
Утром в пятницу, 27 декабря, около остановки «Гоголя» (проспект Красного Знамени, 59) водитель автобуса № 1 (Седанка - Змеинка) протаранил «газель». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, от удара микроавтобус перелетел через бетонное ограждение. О пострадавших не сообщается.
По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности большого автобуса. По другой версии, водитель автобуса не заметил «газель» при перестроении. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины и подробности ДТП уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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