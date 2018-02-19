Запрещенные предметы пытались передать заключенным исправительных учреждений Приморья
В ИК-31 при проведении обхода прилегающей к учреждению территории сотрудники ГУФСИН с использованием служебной собаки обнаружили и изъяли сверток с семью сотовыми телефонами, а в ЛИУ-47 на прилегающей к учреждению режимной территории был обнаружен и изъят сверток с двумя сотовыми телефонами и тремя сим-картами, примотанный к палке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Все эти предметы являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой административную ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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