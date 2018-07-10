«Странный» набор «запрещенки» пытались передать в колонию в Приморье

Сотрудниками ИК-41 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвращена попытка переброса запрещенных предметов, сообщают "Вести:Приморье".

Сотрудники исправительной колонии №41 на прилегающей к учреждению режимной территории пресекли передачу запрещенных предметов. Гражданин К пытался передать на режимный объект сотовый телефон с комплектующими, а также украшения из драгоценных металлов.

Благодаря профессионализму сотрудников отделов безопасности и охраны исправительной колонии на прилегающей к учреждению режимной территории был задержан гражданин К. При досмотре у которого были обнаружены запрещенные предметы, отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

В отношении гражданина-нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Передача запрещенных предметов на территорию учреждений УИС влечет за собой административную ответственность, отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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