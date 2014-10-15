Казино на дому прикрыли в Уссурийске





Филиал игорной зоны устроил в родном городе житель Уссурийска, за что подвергнется уголовному преследованию, — передают «Вести: Приморье» по данным СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По версии следствия, в период времени с января по май 2018 года обвиняемый организовал и проводил азартные игры вне игорной зоны в доме по улице Кирова в городе Уссурийске Приморского края. С места происшествия следователи изъяли 15 персональных компьютеров, мониторов и других специальных устройств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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