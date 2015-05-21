Лицом в пол: во Владивостоке «взяли» организованную преступную группировку
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации игорной деятельности, сообщают «Вести:Приморье».
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц. Они подозреваются в совершении преступления - незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
По версии следствия, с января 2020 года до настоящего времени трое подозреваемых и других лиц, образовали устойчивую организационную группу, объединенную общими корыстными мотивами незаконного обогащения посредством организации и проведения азартных игр вне игорной зоны. Среди членов группы распределены роли по непосредственному проведению азартных игр, ведению учета финансовой деятельности, подбору персонала и другое, а также приняты меры конспирации, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.
Азартные игры проводились с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет» в помещениях на улицах Луговая, Пихтовая, ВЛКСМ в городе Владивостоке.
В ходе проведения следственных и оперативных действий проведены обыски в помещениях, где проводились азартные игры, а также по месту жительства подозреваемых. В ходе обысков изъято игровое оборудование, компьютеры, бухгалтерские документы и денежные средства.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Комментировать: