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Лицом в пол: во Владивостоке «взяли» организованную преступную группировку

Лицом в пол: во Владивостоке «взяли» организованную преступную группировку

Источник фото: пресс-служба ведомства

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации игорной деятельности, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц. Они подозреваются в совершении преступления - незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

По версии следствия, с января 2020 года до настоящего времени трое подозреваемых и других лиц, образовали устойчивую организационную группу, объединенную общими корыстными мотивами незаконного обогащения посредством организации и  проведения азартных игр вне игорной зоны. Среди  членов группы распределены роли по непосредственному проведению азартных игр, ведению учета финансовой деятельности, подбору персонала и другое, а также приняты меры конспирации, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Азартные игры проводились  с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет» в помещениях на улицах  Луговая, Пихтовая, ВЛКСМ в городе Владивостоке.  

В ходе проведения следственных и оперативных действий проведены обыски в помещениях, где проводились азартные игры, а также по месту жительства подозреваемых.  В ходе обысков  изъято игровое оборудование, компьютеры, бухгалтерские документы и денежные средства. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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