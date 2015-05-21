Азарт вне закона: двух мужчин и женщину задержали во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения незаконных азартных игр.

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сообщает "Вести: Приморье".

По версии следствия, участники организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет», в игорных заведениях на улицах Верхнепотровая, Луговая, Новоивановская и на Партизанском проспекте в городе Владивостоке, отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения следственных и оперативных действий установлено три лица, причастных к организации и проведению незаконных азартных игр на территории города Владивостока. По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин и женщина. По ходатайству следователя суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении подозреваемой избрана мера пресечении в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к преступлению, а так же мест, где проводится незаконная игорная деятельность.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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