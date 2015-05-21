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Во Владивостоке взяли под стражу четверых организаторов игорного бизнеса

Во Владивостоке взяли под стражу четверых организаторов игорного бизнеса

Источник фото: Стопкадр оперативной съемки

18 апреля 2020 года суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении четверых подозреваемых в незаконной организации игорной деятельности меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает сайт СК РФ по Приморскому краю.  

Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту  незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия,  в период времени с января 2018 года по апрель 2020 года  группа лиц  организовала и  проводила  азартные игры с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет» по нескольким адресам  города Владивостока.  

В результате совместных усилий  следователей Следственного комитета и сотрудников ФСБ установлено 6 помещений, в которых осуществлялась незаконная  игорная деятельность.  За время ведения незаконного игорного бизнеса группой лиц был извлечен доход в размере более 6 млн рублей.  

В ходе проведения следственных и оперативных действий проведены обыски в помещениях на улицах Давыдова, Луговая, Трамвайная,  40 лет ВЛКСМ и в двух домах по улице Русской. В ходе обысков  изъято игровое оборудование, компьютеры, бухгалтерские документы и денежные средства. 

По подозрению в совершении преступления задержаны 6 человек - 3 организатора, управляющий, бухгалтер и администратор. В отношении бухгалтера избрана мера пресечения в  виде домашнего ареста,  в отношении других членов группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Всем фигурантам предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается. 

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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