Во Владивостоке взяли под стражу четверых организаторов игорного бизнеса

18 апреля 2020 года суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении четверых подозреваемых в незаконной организации игорной деятельности меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает сайт СК РФ по Приморскому краю.

Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, в период времени с января 2018 года по апрель 2020 года группа лиц организовала и проводила азартные игры с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет» по нескольким адресам города Владивостока.

В результате совместных усилий следователей Следственного комитета и сотрудников ФСБ установлено 6 помещений, в которых осуществлялась незаконная игорная деятельность. За время ведения незаконного игорного бизнеса группой лиц был извлечен доход в размере более 6 млн рублей.

В ходе проведения следственных и оперативных действий проведены обыски в помещениях на улицах Давыдова, Луговая, Трамвайная, 40 лет ВЛКСМ и в двух домах по улице Русской. В ходе обысков изъято игровое оборудование, компьютеры, бухгалтерские документы и денежные средства.

По подозрению в совершении преступления задержаны 6 человек - 3 организатора, управляющий, бухгалтер и администратор. В отношении бухгалтера избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других членов группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всем фигурантам предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru