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Вчера, 20:49

21-летняя девушка держала крупное "казино" в Приморье

21-летняя девушка держала крупное "казино" в Приморье

Источник фото: СК по ПК


Едва перешагнувшая рубеж 20-летия жительница Уссурийска оказалась воротилой игорного бизнеса, — сообщают «Вести: Приморье» по данным СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту  незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия,  в октябре 2019 года в помещении на улице Муданьзянская вы городе Уссурийске неустановленное лицо  незаконно организовало  и  проводило азартные игры с использованием информационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В ходе проведения следственных и оперативных действий установлено  лицо, подозреваемое в проведении незаконных азартных игр в указанном помещении.  Это оказалась 21-летняя местная жительница.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к организации преступления. На месте происшествия проведен обыск, изъято игровое оборудование - системные блоки и мониторы в количестве более 30 штук.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных органов МВД и Росгвардии.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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