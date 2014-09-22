3 новых игрока за одну неделю — «улов» «Адмирала»





О пополнении команды тремя игроками из двух команд сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе «моряков».

В начале недели «на борт» приняли старого нового игрока из воскресенского «Химика» Илью Давыдова. Игрок обороны уже выступал за Владивосток в сезоне 2014/2015. В «Адмирале» защитник будет выступать под № 70.

«Адмирал» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав нашего клуба пополнили два форварда: Никита Коростелёв и капитан фарм-клуба «армейцев» Иван Силаев, москвичи получили денежную компенсацию. Коростелёв будет играть за «Адмирал» под № 97, Силаев под № 85», — рассказали в клубе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]