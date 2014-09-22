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Вчера, 23:42
 

3 новых игрока за одну неделю — «улов» «Адмирала»

3 новых игрока за одну неделю — «улов» «Адмирала»

Фото: ХК Адмирал


О пополнении команды тремя игроками из двух команд сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе «моряков».

В начале недели «на борт» приняли старого нового игрока из воскресенского «Химика» Илью Давыдова.  Игрок обороны уже выступал за Владивосток в сезоне 2014/2015. В «Адмирале» защитник будет выступать под № 70. 

«Адмирал» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав нашего клуба пополнили два форварда: Никита Коростелёв и капитан фарм-клуба «армейцев» Иван Силаев, москвичи получили денежную компенсацию. Коростелёв будет играть за «Адмирал» под № 97, Силаев под № 85», — рассказали в клубе.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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