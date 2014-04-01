Двое игроков «Адмирала» выбыли из строя на полтора месяца
Вратарь и нападающий владивостокской хоккейной команды травмированы и не смогут выйти на лед от 4 до 6 недель, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе клуба.
В списке травмированных «Адмирала» значатся два игрока. Голкипер Юхо Олкинуора получил травму верхней части тела в составе национальной сборной Финляндии. Срок восстановления Юсси предположительно до 6 недель.
Нападающий Василий Стрельцов получил травму верхней части тела в матче с «Куньлунь Ред Стар» и пропустит от 4 до 5 недель.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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