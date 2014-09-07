«Адмирал» проиграл в Пекине с сухим счетом





Игра на выезде с командой «Куньлунь Ред Стар» завершилась для владивостокских хоккеистов бесславным проигрышем, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу команды.

Первая встреча в Пекине стала для команд третьей в сезоне. Во Владивостоке дважды сильней оказался «Адмирал» – 2:1 в начале октября и 5:4 в серии бросков 10 дней назад.

По сравнению с матчем десятидневной давности в составе приморцев произошло сразу несколько изменений. Место в воротах занял Антон Красоткин, впервые в заявку на матч попал Иван Веремчук. Финский голкипер Юхо Олкинуора получил травму в составе национальной сборной и был помещен в список травмированных. Там же оказался центрфорвард Василий Стрельцов, не доигравший предыдущий матч с «Ред Стар». Зато вернулся из лазарета Александр Угольников, игра в Китае стала для защитника первой с 13 сентября, когда он получил травму. Два дебютанта появились в нападении – перешедший из «Югры» Кирилл Пилипенко играл в звене с Юрием Петровым и Владимиром Бутузовым. Вызванный из «Тайфуна» Алексей Дробин центрил в четвертом сочетании с Иваном Лисиным и Иваном Захарчуком.

Соперник также произвел ряд перестановок, некоторые из которых, как и у «Адмирала», были вынужденные. Получившего тяжелую травму во Владивостоке Давида Бондру заменил Спенсер Фу, вместо Жильбера Брюлле в заявке появился Брэндон Мэги, а защитника Андрея Шустра заменил Денис Осипов.

При в целом спокойной и равной игре с минимум опасных моментов после стартовой двадцатиминутки хозяева вели со счетом 2:0. Вначале Спенсер Фу воспользовался неразберихой у ворот Антона Красоткина, а затем Олли Палола реализовал лишнего. Под занавес периода большинство получили «моряки», но до перерыва сократить отставание в счете не удалось.

На старте второго периода «драконы» вновь сумели реализовать лишнего, отличился Эндрю Миллер, а затем забросили, играя в меньшинстве. Это Смит-Пелли убежал на рандеву с Красоткиным и сделал счет 4:0. Приморцы впервые в этом сезоне пропустили, играя в большинстве. Нельзя сказать, что «Адмирал» уступал без вариантов, не попал в пустые ворота Пилипенко, а затем сам создал момент партнерам. В ноль выходили Бакош и Глазачев, но, видимо, это был не день «моряков».

Третий период вышел безголевым. 18 декабря соперники сыграют вновь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]