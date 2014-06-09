Во Владивостоке автомобиль переехал мужчину, лежащего на дороге
В пятницу вечером во Владивостоке мужчина вышел на проезжую часть с остановки Первая речка, подошёл к середине дороги и лёг на одну из полос. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой паблик vlnews24, первая пара машин обрулила лежавшего в темноте человека. Но девушке на Auris не повезло, она в последний момент увидела пешехода, начала тормозить, но все равно переехала его. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего в больницу.
Местные жители отметили, что это мужчина не первый рад вытворяет такое на дороге.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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