Новости Происшествия

Сегодня, 09:14
 

Во Владивостоке автомобиль переехал мужчину, лежащего на дороге

Во Владивостоке автомобиль переехал мужчину, лежащего на дороге

Фото: Vlnews24

В пятницу вечером во Владивостоке мужчина вышел на проезжую часть с остановки Первая речка, подошёл к середине дороги и лёг на одну из полос. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой паблик vlnews24, первая пара машин обрулила лежавшего в темноте человека. Но девушке на Auris не повезло, она в последний момент увидела пешехода, начала тормозить, но все равно переехала его. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего в больницу.

Местные жители отметили, что это мужчина не первый рад вытворяет такое на дороге.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести