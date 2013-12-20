Рекордный куш сорвали дерзкие грабители в Приморье
Пять рублей - улов двух несовершеннолетних грабителей в Уссурийске.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 15-и и 17-и лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
По версии следствия, в июле 2019 года на участке местности на улице Пархоменко в городе Уссурийске двое несовершеннолетних и малолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, группой лиц по предварительному сговору напали на мужчину и выбили из его рук портмоне с деньгами. После этого подняли его и убежали, денежные средства в размере 5 рублей они поделили между собой и распорядились по своему усмотрению.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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