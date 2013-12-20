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Рекордный куш сорвали дерзкие грабители в Приморье

Рекордный куш сорвали дерзкие грабители в Приморье

Фото: Seldon.News

Пять рублей - улов двух несовершеннолетних грабителей в Уссурийске.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних 15-и и 17-и лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, в июле 2019 года на участке местности на улице Пархоменко в городе Уссурийске двое несовершеннолетних и малолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности,  группой лиц по предварительному сговору напали на мужчину и выбили из его рук портмоне с деньгами. После этого подняли его и убежали, денежные средства в размере 5 рублей они поделили между собой и распорядились по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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