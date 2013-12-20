Новости Происшествия
Сегодня, 09:51

15-летний подросток пойдет под суд в Приморье

15-летний подросток пойдет под суд в Приморье

Источник фото: penzavzglyad.ru

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации  по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 29 сентября 2019 года 15-летний обвиняемый вместе с другим ребенком, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, через окно проник в частный дом на улице Совхозная в селе Архиповка и похитил бензопилу стоимостью 4 тыс рублей, после этого оба скрылись с места происшествия. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме