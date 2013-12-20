15-летний подросток пойдет под суд в Приморье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, 29 сентября 2019 года 15-летний обвиняемый вместе с другим ребенком, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, через окно проник в частный дом на улице Совхозная в селе Архиповка и похитил бензопилу стоимостью 4 тыс рублей, после этого оба скрылись с места происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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