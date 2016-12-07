Очередной автомобиль ушел под лед в Приморье

Сегодня утром автомобиль провалился под лед на реке Артемовке в районе поселка Штыково. В результате происшествия никто не пострадал.

Видео происшествия попало в социальную сеть. Голос за кадром называет это место Майхе - так до 1972 года называлась река Артемовка.

На кадрах видно, что на лед выехало еще несколько автомобилей. Рыбаки по-прежнему игнорируют предупреждения МЧС и других служб о том, что лед еще очень хрупок и выезжать на него опасно.

Видео - vladivostok125

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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