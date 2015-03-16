Cовременный "военный" 3D-кинотеатр открылся в Приморье

В Доме офицеров Уссурийского гарнизона начал работу новый современный кинотеатр «Звезда». "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В современном зрительном зале, насчитывающем 90 посадочных мест, уже состоялся кинопоказ всероссийской премьеры, художественного фильма «Союз спасения».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]