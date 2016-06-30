Как не попасть в больницу после новогодних праздников

Роспотребнадзор дал приморцам рекомендации накануне новогодних праздников:

Самый главный зимний праздник у всех жителей России нельзя представить без праздничного стола и посещения гостей. Накануне празднования Нового года и Рождества хозяйки заблаговременно закупают продукты, готовят большое количество различных кулинарных блюд, салатов, кондитерских изделий. Однако обильное угощение может доставить не только удовольствие, но и стать причиной пищевых отравлений и заболевания острыми кишечными инфекциями.

Основными причинами пищевых отравлений и острых кишечных инфекций в праздничные дни является не соблюдение правил личной гигиены, нарушение технологии приготовления и температурного режима хранения блюд, условий транспортировки продуктов. С пищей могут передаваться возбудители острых кишечных инфекций: сальмонеллы, эшерихии, иерсинии, шигеллы (возбудитель дизентерии), ротавирусы, вирус гепатита А и другие. Также в продуктах или блюдах при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины различных микроорганизмов, которые также вызывают острое пищевое отравление.

Выполнение простых правил поможет Вам предотвратить заболевание и не испортить новогоднее настроение.

Если Вы чувствуете недомогание (боли в животе, тошнота, рвота, диарея) ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей, немедленно обратитесь к врачу.

Не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2-х часов, так как это может привести к накоплению в них бактерий и токсинов, что повышает риск возникновения острых кишечных инфекций или пищевых отравлений при употреблении таких продуктов. Пирожные, торты с кремом храните только в холодильнике, не забывайте, что это скоропортящиеся продукты.

Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища осталась на другой день перед употреблением необходимо обязательно подвергнуть её термической обработке (прокипятить, прожарить).

Поддерживайте чистоту: содержите в чистоте кухонную, столовую посуду и столовые приборы; регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые при приготовлении пищи; тщательно мойте под проточной водой зелень, овощи, фрукты, если же данные продукты предназначены в пищу детей младшего возраста, желательно дополнительно ополаскивать их кипяченой водой.

Соблюдайте личную гигиену: мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, после посещения туалета и возвращения с улицы.

Используйте при транспортировке раздельную упаковку для готовой к употреблению и сырой продукции; отделяйте мясо, мясо птицы, морепродукты от других пищевых продуктов; храните продукты в закрытой посуде для предотвращения контакта между готовой к употреблению и сырой продукцией; используйте отдельные разделочные доски и ножи для готовых к употреблению и сырых продуктов.

Соблюдайте технологию приготовления блюд: тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морепродукты; при готовке мяса или птицы их соки должны быть прозрачными. Соблюдайте условия хранения и сроки годности: храните продукты питания с учетом сроков их годности, просроченные продукты выбрасывайте без сожаления; не готовьте заблаговременно скоропортящиеся блюда из мяса, мяса птицы, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом.

Покупайте алкоголь только в проверенных торговых организациях, имеющих лицензию на продажу алкоголя, которая должна быть размещена в доступном для ознакомления месте. При выборе алкогольной продукции необходимо обратить внимание на стоимость товара. Минимальные розничные цены на водку, ликероводочную продукцию, бренди, коньяк и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов устанавливаются государством.

При выборе алкогольной продукции обратите внимание на состояние её упаковки. Колпачок на бутылке должен плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться, при переворачивании бутылки её содержимое не должно вытекать. На каждой бутылке крепкого алкоголя и вина должна быть федеральная специальная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного), на которую наносится двухмерный штрих код PDF417 с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами. При продаже напитка вместе с бутылкой требуйте чек, так как вместе с ним покупателю выдается слип с QR-кодом, который Вы можете отсканировать, перейти по ссылке в интернете и прочитать информацию о напитке на сайте ЕГАИС.

Не приобретайте алкогольную продукцию посредством интернета. На основании п. 5 «Правил продажи товаров дистанционным способом» продажа алкогольной продукции дистанционным способом запрещена.

Необходимо помнить, что немаловажную роль в профилактике отравления алкоголем играет умеренность в употреблении алкогольной продукции.

Соблюдение вышеперечисленных правил залог Вашего здоровья и праздничного новогоднего настроения!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]