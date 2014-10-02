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В Приморье внедорожник снес светофор с дорожным знаком

В Приморье внедорожник снес светофор с дорожным знаком

Фото: dps_nhk

Джип снес светофор и дорожный знак в Находке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на паблик dps_nhk. ДТП случилось прямо перед пешеходным переходом на улице Тихоокеанской. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги, чудом не улетев в кювет. О пострадавших не сообщается. 

По предварительной информации, за рулем находилась женщина.

Подробности происшествия уточняются. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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