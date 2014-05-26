В Приморье джип врезался в бетонное ограждение

Серьезное ДТП случилось сегодня в районе Речицы в Шкотовском районе Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps__vl. Приморцы ехали на рыбалку рано утром и в темноте не заметили бетонное ограждение, поставленное строителями. Участок трассы закрыт на ремонт.

По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет. Хотя машина разбита основательно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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