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"Новогоднюю визу" создадут в России

"Новогоднюю визу" создадут в России

Фото: pixabay.com

В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «RT на русском».

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Парламентарий направил письмо в адрес министра экономического развития Максима Орешкина (копия есть в распоряжении RT) с предложениями по развитию внутреннего и въездного туризма в России.

Депутат считает необходимым совместно с МИД России рассмотреть возможность введения специальной интернациональной визы на период новогодних каникул.

В качестве возможного формата предлагается выдавать экспресс-визы на семь дней.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им всё интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощённым оформлением посещения нашей страны», — пояснил Виктор Зубарев.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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