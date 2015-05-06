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«Новогоднюю доплату» предлагают ввести для пенсионеров

«Новогоднюю доплату» предлагают ввести для пенсионеров

Фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал»сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на RT.

По мнению Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

Копия обращения Бориса Чернышова, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, - в распоряжении агентства.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — сказано в тексте обращения. 

Сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • александр / Сегодня, 17:00
    № 1  
     

    а я выступаю с инициативой привлекать депутатов госдумы к уголовной ответственности за пустозвонство

    0

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